Przez chorobę odwoływała koncerty. Są nowe wieści o jej stanie zdrowia

Maryla Rodowicz o swoim stanie zdrowia. Dobre wieści

Wokalistka we wpisie na Facebooku podała także nowe terminy koncertów oraz zapewniła, że "choroba mija". Fani jednak błyskawicznie zasypali ulubienicę życzeniami zdrowia. "Niech Pani Maryla dba o siebie. U mnie poprzez chore oskrzela doszło do zapalenia płuc. Miesiąc czasu leżałem (i chodziłem) w szpitalu. Dużo zdrowia życzę naszej zacnej Artystce estrady" - napisał jeden z użytkowników. "Zdrówka pani życzę, bo my, fani, będziemy cierpliwie czekali na kolejne koncerty" - dodała inna internautka.