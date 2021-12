Przez implanty w piersiach nie mogła rozczesać włosów. Miała palpitacje serca i ataki paniki

Emma Thompson trafiła w końcu do szpitala z podejrzeniem zawału serca. Kiedy lekarze odrzucili wszystkie możliwe choroby, które mogły powodować jej pogarszający się stan, zostało im tylko jedno - implanty piersi. To właśnie one okazały się powodem palpitacji serca, ataków paniki i braku siły. Cząsteczki silikonu przedostawały się do jej organizmu.