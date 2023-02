Przez lata mieszkał w samochodzie. Tak żyje dzisiaj

Robert Gonera 1 lutego 2023 roku skończył 54 lata. Aktor zdobył sympatię widzów, dzięki roli w popularnym serialu "M jak miłość". W życiu zawodowym odniósł wiele sukcesów. Prywatnie toczył prawdziwą walkę. W 2007 roku Gonera trafił do szpitala psychiatrycznego. W 2018 na nowo podjął się leczenia u specjalisty. Choć los mocno go doświadczył, nie bał się mówić wprost o tym, co przeszedł.