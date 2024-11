Przez lata tułała się po hotelach. Wreszcie znalazła nowy dom

Edyta Górniak swego czasu regularnie relacjonowała swoje spokojne poranki w domu z widokiem na majestatyczne Tatry. Jednak z biegiem czasu doszła do wniosku, że Podhale stało się zbyt gwarne i nie odnajduje już tam ukojenia. W ostatnich trzech latach mieszkała "na walizkach" i przenosiła się od hotelu do hotelu.

Zrezygnowała z domu w górach

– Mieszkam tylko w hotelach. Oddałam mój domek w górach na wynajem. Będę tam wracać, bo to jest najpiękniejsze miejsce w Polsce, jakie poznałam. Ale ja chyba jednak muszę czuć się wolnym ptakiem. (...) To jest na pewno to moje cygańskie serce – wyjaśniła w zeszłym roku w rozmowie z "Super Expressem".

Edyta Górniak przeprowadziła się do Krakowa

Jednak okazuje się, że gwiazda już kilka tygodni temu zakończyła swoją tułaczkę po hotelach. Jak donosi "Super Express", Edyta Górniak zamieszkała w Krakowie. Wprowadziła się do domu z ogrodem, który znajduje się na cichym, strzeżonym osiedlu. Warto zwrócić uwagę, że z Krakowem łączy ją historia.

– To jest mój trzeci powrót do Krakowa. Za każdym razem powody były inne. Pierwszy raz ze względu na prestiżową szkołę, czyli edukację Allana. Drugi raz ze względu na związek, w którym byłam. A teraz ze względu na przyjaźń i moją miłość do pobliskich gór. Najchętniej wróciłabym w same góry, ale dom i okolica, w których mieszkałam, stały się tak popularne, że nie odnalazłabym tam już ciszy – tłumaczy wokalistka w rozmowie z "Super Expressem".

