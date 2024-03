Przeżył nawrócenie. "Często mówię: Jezu, ty się tym zajmij"

Marcin Kwaśny przez blisko dwie dekady był zagorzałym ateistą. W 2008 roku aktor ożenił się z architektką Dianą Kołakowską, a w związku z problemami małżeńskimi "ukojenia" zaczął szukać w alkoholu. Z czasem wpadł w poważne uzależnienie, z którego długo nie potrafił się wydostać. Ostatecznie pomogła mu wiara, która - jak twierdzi - uratowała go. Dziś Kwaśny nie ukrywa, że odgrywa w jego życiu bardzo ważną rolę.

Po ponad 10 latach od nawrócenia, aktor nie wyobraża sobie już życia bez Boga. W rozmowie z dziennikarką Stacji7 zaznaczył, że często zwraca się do niego o pomoc.

- Są role, których bym nie wziął, które byłyby w poprzek moim wartościom, które obrażały by Boga, Kościół, pluły na te wartości, którym hołduję. To na pewno nie, niezależnie od proponowanej gaży, to jest już ścieżka w jedną stronę, którą idę - podkreślił Kwaśny.