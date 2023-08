Przyciąga rybiki jak magnes. Po chwili zalęgną się w całym domu

Rybik cukrowy to niewielki, srebrzysty owad z długimi, nitkowanymi czułkami. Spotkasz go najczęściej w łazience. Najaktywniejsze są nocą, kiedy żaden z domowników nie jest w stanie przeszkodzić im w poszukiwaniu pożywienia. Choć nie stanowią one dla nas żadnego zagrożenia, szybko mogą przenieść się do salonu czy sypialni. Jak się go pozbyć? Wyjaśniamy.