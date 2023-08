Przygotowania do jesieni

Beżowy komplet

Jesień to okres w którym bez dwóch zdań królują wygodne dresowe komplety. Połączone z wełnianym płaszczem i sportowymi butami tworzą elegancką stylizację na co dzień, a wraz z puchową kurtką strój idealny na weekend za miastem. Pudrowy zestaw, na który składa się bluza Carmen, oversizowy t-shirt oraz joggery wykonany jest w 95% wysokogatunkowej z bawełny oraz 5% elastanu - to świetna stylizacja na fanek minimalistycznego stylu. Dla miłośniczek bardziej sportowych ale nadal dziewczęcych stylizacji do gustu przypadnie oversizowy zestaw w kolorze ciemnego melanżu - bluza z kapturem, spodnie, a także bawełniana opaska na włosy, która idealnie wykańcza całość stylizacji i sprawie, że jest w niej "to coś".