Przygotuj skórę na lato! Pielęgnacja, dzięki której twoje ciało będzie zachwycać gładkością i zdrowym wyglądem

Pocałunek słońca

Z gładką i nawilżoną skórą jesteś w pełni gotowa na sezon plażowy. Jednak nawet podczas urlopu nie zapominaj o nawilżeniu i ochronie przeciwsłonecznej. Polecamy produkty, które łączą w sobie obie te funkcje. Nasz wakacyjny zestaw marzeń od Nutridome, to: olejek do opalania z SPF, odżywczy żel chłodzący po opalaniu oraz brązujący balsam do ciała z kompleksem antycellulitowym, który utrwali i pogłębi opaleniznę i zadba o gładkość i jędrność skóry. Absolutne must have podczas nadchodzących wakacji!