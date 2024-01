Przyjaciółka zdradziła jego sekret. To była "przykrywka"

Okazało się, że ślub z Jadwigą wziął głównie po to, aby zobaczyć "jak to jest". Od czasu do czasu pojawiał się na salonach w towarzystwie kobiet, które były jego "przykrywką". Lisiecka jasno wyraziła w swojej książce, że Kaczyński "nie był dla Pań". Muzykolog chętniej spędzał czas z młodymi tenorami, aniżeli podziwiając damskie wdzięki. Swoją prawdziwą orientację seksualną ukrywał do końca życia, chociaż w książce "Wielka sława to żart", pozostawił pewien trop: