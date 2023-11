Przyłapała go z 80-latką. Zajście skomentowała przed kamerą

– 80 lat ma i mówi tak do niego: "Ja to jestem laska. Taka nieduża jestem, ale jaka zgrabniutka". Takie głupoty, jakie te kobity są głupie to naprawdę... – stwierdziła przed kamerami, obracając wszystko w żart i nie przejmując się zbytnio całą sytuacją. Wygląda na to, że ma zaufanie do partnera.