Przyłapała partnera w sypialni. Zrobiło się jej przykro

- Kiedyś po seksie sięgnęłam po wibrator, a on zrobił wielkie oczy - opowiada. - No a potem wybuchła afera, niemal na mnie krzyczał, że jestem nienormalna, że to nimfomania… Powiedział mi też, że masturbacja w związku jest zabroniona, bo to jak zdrada. To było tak absurdalne, że zaczęłam się śmiać. Myślałam, że żartuje! Ale okazało się, że mówił to zupełnie poważnie. Obraził się na mnie, że mi nie wystarcza, że jestem chora i powinnam się leczyć. Nie muszę chyba mówić, że rozstaliśmy się tego samego wieczoru?