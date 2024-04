Nie tylko fani BDSM. Kto decyduje się na seks roomy w domach?

Mam marzenie, by dotrzeć do osób, które nie wiedzą, że chcą mieć prywatny seks room. To jednak wymaga czasu i edukacji. Każdy może urządzić dla siebie przestrzeń dobrą na seks we własnym zakresie. I o tym edukuję na moim profilu na Instagramie. Natomiast projekt sex roomu to projekt bardzo specjalistyczny, który wymaga odpowiedniej przestrzeni i budżetu.