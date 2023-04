Przyłóż do firanek. Po chwili będą jak nowe

Jak to zrobić? To bardzo proste. Przygotuj wodę i żelazko. Żelazko nagrzej do możliwie najwyższej temperatury i wypełnij przegrodę na wodę maksymalną ilością płynu. Możesz dodać do niej pięć kropel olejku eterycznego bądź zapachowego. Dzięki temu firanki będą pachniały. Samo odświeżanie firanek jest bardzo proste. Nagrzane żelazko potraktuj jak parownicę. Przyłóż je możliwie blisko do firanki (nie dotykając jej) i wypuszczaj parę bezpośrednio na firankę. W ten sposób zdezynfekujesz tkaninę i dodatkowo ją wyprostujesz. Czynność najlepiej jest wykonywać od góry do dołu.