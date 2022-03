Jak prać firanki, żeby się nie pogniotły? Ten sposób jest najlepszy

Pranie firanek będzie prostsze. Wystarczy pamiętać o tym sposobie

Trik na to, żeby firanki nie gniotły się podczas prania jest naprawdę prosty. Wystarczy włożyć do pralki firankę złożoną w kostkę. Możemy także skorzystać ze specjalnego woreczka do prania, który kupimy w drogerii. Najlepiej prać firanki pojedynczo – tak, żeby pralka była załadowana do około 1/3 objętości.