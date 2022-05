Zara wprowadza spore zmiany, którymi klienci nie będą zachwyceni. Chodzi o zwroty zamówień

W większości popularnych odzieżowych sklepów internetowych zwrot zamówienia jest nie tylko banalnie prosty, ale przede wszystkim bezpłatny. Kupując ubrania stacjonarnie, najpierw je przymierzamy, więc zakup nie może być nietrafiony. Lecz przypadku zakupów w sieci musimy zdać się jedynie na opis, dotyczący rozmiarówki. Istnieje zatem duże ryzyko, że zamówiony produkt nie będzie dobrze leżał i będziemy chcieli go odesłać. Wtedy ogromnym plusem jest to, że nie musimy ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Po prostu naklejamy na paczkę etykietę zwrotną i zanosimy ją do odpowiedniego punktu.