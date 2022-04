Została zgwałcona przez rosyjskiego żołnierza. Myślała tylko o tym "jak przeżyć"

Piątego dnia Olena nie zapomni do końca życia. Kiedy tylko zobaczyła żołnierza, który zbliżał się do jej domu, wiedziała, co może się stać. Zaciągnął ją do samochodu, aby "zabrać ją tam, gdzie obejrzą ranę". Po godzinie jazdy rozpoznała budynek, do którego się zbliżali. Była tam już w niewoli.