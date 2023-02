Przyszła do pracy w szlafroku? Anna Kalczyńska w niedoczasie

Anna Kalczyńska to jedna z ulubionych polskich dziennikarek, która towarzyszy nam o poranku, kiedy krzątamy się po kuchni. Jest inspiracją dla wielu kobiet - także pod względem ubioru. Potrafi wprowadzić do stylizacji francuski szyk, zagrać oryginalnym trendem, otulić się miękką dzianiną, ale przy tym wciąż zachowując klasę. Modowa wpadka? To niemożliwe. I tutaj gryziemy się w język, ponieważ Anna Kalczyńska właśnie wylądowała na telewizyjnym fotelu w szlafroku i z wałkiem na głowie.