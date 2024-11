Przyszła na event w czarnej mini. Uwagę zwracały ogromne rękawy

"Co powiecie na takie klasyczne wydanie?" - zapytała Julia Wieniawa swoich obserwatorów na Instagramie po tym, jak wystroiła się w "małą czarną". Jednak nie do końca był to taki klasyk. Wrażenie zdecydowanie robiły rękawy.

Julia Wieniawa to artystka młodego pokolenia, która nie od dziś wiadomo, że lubi bawić się modą. Śmiało można powiedzieć, że jest jedną z najlepiej ubierających się Polek w show-biznesie. Najgorętsze trendy nie są jej obce, a swoimi stylówkami najczęściej chwali się na Instagramie, który obserwuje ponad 2 mln użytkowników. Tym razem artystka także podzieliła się z fanami swoją stylizacją, którą wybrała na zagraniczne Fashion Show.

Wieniawa w "małej czarnej"

Aktorka obecnie znajduje się w gorącym Meksyku, gdzie pojawiła się na wydarzeniu światowej marki kosmetycznej i ubraniowej - Carolina Herrera. Zanim jednak zagościła na ściance, pochwaliła się ujęciami z przygotowań. Jak sama uznała, postawiła na klasyk. Jednak sukienka w jej wydaniu, to była czysta poezja.

Julia Wieniawa na evencie w "małej czarnej". © Instagram.com, juliawieniawa

Wieniawa postawiła na czarną mini, jednak całe show skradły wielkie, bufiaste rękawy. Taka opcja, mimo iż na pierwszy rzut oka wydaje się być prostą stylizacją, wcale taka nie jest. Wystarczył akcent w postaci mocno widocznych rękawków i kreacja nabrała designerskiego wydźwięku. Całość podkręciła czarnymi szpilkami, srebrną torebką oraz minimalistyczną biżuterią.

Julia Wieniawa na evencie w "małej czarnej". © Instagram.com, juliawieniawa

Ponadczasowy klasyk

"Mała czarna" to kreacja, która swoje początki miała już w latach 20. To wyraz elegancji, prostoty i uniwersalności, która od prawie wieku jest nadal na topie. Jest to jeden z niewielu elementów garderoby, który od tak długiego czasu wciąż pozostaje modny i chyba nic na to nie wskazuje, żeby miało się to zmienić.

Sukienka "mała czarna". © Getty Images | 2024 305pics

Czerń to klasa sama w sobie, która jest ponadczasowym odcieniem, który pasuje dosłownie do wszystkiego. Natomiast czarna, krótka sukienka to "must have" w każdej kobiecej garderobie, który jest doskonały na każde wyjście. Nie zależnie od okazji będzie zawsze trafnym wyborem.

Sukienka "mała czarna". © Getty Images | 2024 305pics

© Materiały WP

