Przyszła na finał "TzG". Wybrała sukienkę z nietypowym dekoltem

W finale 14. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wystąpiły trzy pary: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Roksana Węgiel i Michał Kassin oraz Maffashion i Michał Danilczuk. Zacięta rywalizacja zakończyła się triumfem pierwszego z wymienionych duetów.

Prowadząca "Love Island" uzupełniła look o czarne sandałki na obcasach , które odznaczały się wysokimi wiązaniami. Czyżby latem 2024 właśnie takie buty miały robić furorę?

Karolina Gilon pojawiła się na finale show w towarzystwie partnera Mateusza Świerczyńskiego. Para ogłosiła związek na początku marca . Z tego, co możemy zaobserwować, miłość kwitnie.

