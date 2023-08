Przyszła na ramówkę Polsatu. Wystroiła się w krótką sukienkę

Fason idealny na każdą okazję

Widać, że Elżbieta Romanowska czuła się w tej stylizacji bardzo swobodnie. Sukienka o luźnym kroju z wiązaniem w talii nie krępuje ruchów, a dodatkowo pasuje do każdego typu figury. Dodając do niej szpilki, sprawdzi się na ważnych wydarzeniach, jeśli włożymy do niej trampki i jeansową kurtkę, zyskamy casualowy look w miejskim stylu.