Przyszła w różowym garniturze na galę. Niemal identyczny miała inna gwiazda

Katarzyna Pakosińska zdaje szyku w różowym garniturze

Garnitury od lat nie wychodzą z mody. Panie chętnie noszą je na co dzień, do pracy, a nawet na specjalne okazje. Katarzyna Pakosińska postanowiła stworzyć z niego wieczorowy look w sam raz na galę Polish Businesswomen Awards.