Publicznie usłyszał diagnozę. Książę Harry z szeregiem poważnych zaburzeń

Dr Maté mógł szybko dojść do wniosku, że trudne doświadczenia życiowe księcia Harry’ego mocno odbiły się na jego zdrowiu psychicznym. W programie na żywo zdecydował się nawet na postawienie diagnozy. Jednoznacznie stwierdził, że Harry może cierpieć na depresję, lęki oraz PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Ale to nie wszystko. Psycholog stwierdził także ADD, czyli zespół deficytu uwagi. Widocznie jako "ten drugi" czuł się zawsze niewidzialnie i próbował robić różne rzeczy, by go dostrzeżono.