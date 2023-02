Harry i Meghan będą na koronacji Karola III? Mówi się o "absolutnym cyrku"

Pojawiały się plotki, że ze względu na to, co mówi książę Harry w swoich publicznych wypowiedziach, Pałac Buckingham nie zdecyduje się na zaproszenie Sussexów i ich dzieci na ceremonię koronacji. Ostatnio jednak źródło "The Sun" zdradziło, że decyzja w tej sprawie zapadła. "Na pewno są zaproszeni i wszystko zaplanowane jest w taki sposób, jakby mieli się pojawić" - cytuje informatora serwis "The Sun".