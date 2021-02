Publikowała w sieci erotyczne selfie. Później dyrekcja wyrzuciła jej dzieci ze szkoły

"Brakowało mi intymności, którą mieliśmy wcześniej z mężem. Próbowaliśmy różnych rzeczy, żeby urozmaicić nasze małżeństwo. Dodatkowo zaczęłam przechodzić menopauzę, przez co kompletnie nie czułam się pociągająca. Nigdy nie sądziłam, że ktoś będzie oglądać występy mamy. To śmieszne" - powiedziała w rozmowie z magazynem "People".

Duże zarobki

Portal działa na zasadzie płatnych subskrypcji, a zdjęcia Crystal do tego stopnia spodobały się użytkownikom serwisu, że wartość jednego z nich w pewnym momencie wzrosła do 14 tysięcy dolarów. Zaskoczona 44-latka zaczęła zarabiać nawet do 150 tysięcy złotych miesięcznie.

"Chciały mnie zniszczyć. To było obrzydliwe. Nie promuję swojego profilu. Aby go znaleźć, musisz się zalogować i szukać takich treści. To nie jest niczyj interes, a moja prywatna sprawa. To też nikomu nie szkodzi" - tłumaczyła.