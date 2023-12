Puchówki odchodzą w zapomnienie? Hitem zimy 2024 będą "fur coats"

"Fur coats" to nic innego jak futro. Najbardziej renomowane magazyny modowe, takie jak "Vogue" czy "Harper’s Baazar", rozpisują się o ich fenomenie i celebrytkach, które je noszą. Niedawno furorę w futrze zrobiła za oceanem Kendal Jenner. Trend ten jednak już jakiś czas temu dotarł także do Polski i momentalnie futra stały się najbardziej pożądanym elementem garderoby. W grudniu wprost zalały ulice naszych rodzimych miast, a to... dopiero początek. Wszystko wskazuje na to, że "fur coats" utrzymają się na fali popularności jeszcze przez długi czas. W 2024 roku będą prawdziwym must havem w zimowej szafy.