Zostaw na noc w łazience. Wyłapie rybiki co do jednego

Pierwszym sposobem jest posmarowanie miodem kawałka papieru lub tektury i pozostawienie go na noc w łazience. Słodki zapach przyciągnie rybiki, które przykleją się do pułapki i nie będą w stanie się z niej wydostać. Można także wysmarować miodem tekturowe pudełeczko, co dodatkowo ograniczy owadom możliwość ucieczki. Rano, aby pozbyć się rybików, należy zalać pudełko gorącą wodą lub je spalić.