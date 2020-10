Pumpkin spice latte. Jak zrobić jesienne i aromatyczne ciasto? Wypróbuj niezwykłego przepisu

Pumpkin spice latte – hit w nowej odsłonie

Pumpkin spice latte – doskonały przepis na ciasto

1. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni, a następnie natłuść i posyp mąką formę do pieczenia.

2. Na małym ogniu postaw rondel, w którym roztopisz masło. Dodaj czekoladę, wanilię i cukier – wszystko dokładnie wymieszaj, aż wszystkie składniki się rozpuszczą.

3. Zdejmij z ognia, przelej mieszankę do dużej miski i pozostaw do ostygnięcia.

4. Następnie dodaj maślankę i wymieszaj. Wbij jajka, dodaj purée i ponownie wymieszaj.

5. Przesiej mąkę, kakao, proszek do pieczenia, sodę, przyprawę i sól – dodaj wszystko do masy.

6. Przelej do foremki i wstaw do piekarnika.

7. Piecz około 45 minut.