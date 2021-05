Pyszne gofry dla dzieci i nie tylko. Możesz zrobić je w domu

Przy wyborze gofrownicy liczy się oczywiście jakość płytek. To właśnie one mają bezpośredni kontakt z ciastem, dlatego powinny być wykonane z nieprzywierającego materiału, bezpiecznego dla żywności. Najbardziej popularne są modele teflonowe, które mają śliską powierzchnię i umożliwiają swobodne "odklejenie" gofrów, dzięki czemu nie potrzebujemy koniecznie dużej ilości tłuszczu. Teflon jest trwały, ale by nie skrócić jego przydatności do użytku, warto używać drewnianych i silikonowych narzędzi. Podobnie z jest z czyszczeniem płytek - używajmy miękkiej gąbki do naczyń, a zrezygnujmy z druciaka.