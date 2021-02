Racewicz ujawniła hejterów. "Skąd w ludziach tyle zła?"

Wyzwiska i ciągła krytyka – z tym niemal na co dzień w sieci mierzy się gwiazda telewizji. Część internautów uważa się za całkowicie bezkarnych i myślących, że nie spotkają ich żadne konsekwencje. Racewicz udowodniła, że tak nie będzie. Dziennikarka pokazała komentarze nie zasłaniając nazw profili hejterów. Dlaczego to zrobiła, wyjaśniła w obszernym instagramowym wpisie.

Joanna Racewicz - hejt

"Uwaga o niestosowności noszenia dresu po 40-tce to przy tym pieszczota… Skąd w ludziach tyle zła? – proszę wybaczyć naiwne pytanie… To Covid? Samotność? Życiowa klęska? Człowiek szczęśliwy dzieli się dobrem, zawiedziony – chce, żeby to samo poczuli inni… Jeden i drugi dostaje od życia to, co ma w sercu i duszy. I koło się zamyka… Przemoc zaczyna się od słowa. Jak wszystko zresztą" – czytamy.