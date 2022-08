Radosław Majdan pokazał, jak pomaga Małgorzacie w porządkach. Nie obyło się bez krytyki

Były piłkarz otrzymał (prawdopodobnie od żony) odpowiedzialne zadanie wyczyszczenia przydomowego basenu, lecz mimo to na jego twarzy zauważalny jest szeroki uśmiech. Z tego też względu można wywnioskować, że dbanie o dom nie jest dla niego udręką. Zresztą willa, do której Majdanowie niedawno się przeprowadzili, robi ogromne wrażenie. Jej wspólne sprzątanie to dla nich pewnie czysta przyjemność.