Radosław Majdan zostanie ojcem. Podziękował fanom za gratulacje

Wieść o ciąży Małgorzaty Rozenek-Majdan rozeszła się błyskawicznie. Szczęśliwi rodzice odbierają gratulacje i życzenia od najbliższych, ale też od fanów. Radosław Majdan opublikował post, w którym dziękuje za słowa wsparcia.

Radosław Majdan zostanie ojcem

Podczas koncertu zespołu IRA wokalista, który jest przyjacielem Radosława Majdana, ogłosił, że były piłkarz zostanie ojcem. Para potwierdziła tę informację. Od razu na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiło się wiele miłych wiadomości, gratulacji i życzeń.

Radosław Majdan zostanie ojcem

Małgorzata Rozenek-Majdan na swoim profilu na Instagramie opowiedziała, jak czuje się w ciąży oraz podziękowała swoim obserwatorom. Podobnie zrobił Radosław Majdan. Były piłkarz opublikował zdjęcie z żoną. "Dziękujemy za tak wiele gratulacji i życzeń oraz za to, że dzieliliście tę radość razem z nami. Pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie" – napisał w opisie pod zdjęciem.

Małgorzata Rozenek-Majdan ciąża

Małgorzata Rozenek-Majdan przyznała, że jej mąż jest przeszczęśliwy. "Radosław zwariował ze szczęścia i wniósł rozpieszczanie na zupełnie inny poziom" – napisała. "Tak się cieszę waszym szczęściem. Wszystkiego, co najlepsze", "Razem czekamy na dzidziusia!", "Wspaniała nowina, wszystkiego dobrego", "To cudownie, że wam się udało. Zdrowia życzę" – komentują wielbiciele pary.