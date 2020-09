Radosław Pazura zapuścił włosy. Spektakularna metamorfoza

Radosław Pazura bez problemu dostał się do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. A jak wiadomo, nie jest to proste. Już na pierwszym roku studiów zagrał po raz pierwszy w filmie. Mogliśmy go podziwiać w "1968. Szczęśliwego Nowego Roku" Jacka Bromskiego, a następnie w produkcji Juliusza Machulskiego "Szwadron".

Radosław Pazura - kariera

Radosław Pazura zapuścił włosy

Pomimo tak licznych kreacji, aktor do tej pory był wierny swojemu wizerunkowi. Podczas publicznych wystąpień nie eksperymentował z wyglądem. Ostatnio wybrał się na śniadanie prasowe Teatru Telewizji TVP i zaprezentował się w nowym wydaniu. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć aktorka z dłuższymi włosami. Na pierwszy rzut oka naprawdę trudno go rozpoznać, choć nie zapuścił zarostu.

Można by zadać pytanie, kiedy udało mu się zapuścić włosy. Od dłuższego czasu aktor nie pojawiał się publicznie, więc nie wiemy, kiedy dokładnie zdecydował się na przemianę. Dodatkowo nie należy do grona osób aktywnych na Instagramie. Ostatni post opublikował w maju zeszłego roku, gdy udał się z aktorami do Amsterdamu. To właśnie tam rozpoczął się tour ze spektaklem "Między łóżkami", który wyreżyserował Artur Barciś.