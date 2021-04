Oto jak wygląda twarz bez botoksu i po nim. Film robi furorę w sieci

Medycyna estetyczna staje się coraz bardziej dostępna. Również coraz więcej osób, której z niej korzysta, otwarcie o tym mówi. Takie zabiegi jak obstrzykiwanie się botoksem nikogo już nie dziwią. Mimo to dwie TikTokerki postanowiły pokazać, że botoks ma swoje wady i nie każdy osoba będzie zadowolona, jeśli się nie niego zdecyduje. Film, na którym dwie kobiety pokazują swoje twarze robi furorę w sieci. Jedna z bohaterek nagrania korzysta z medycyny estetycznej, druga - nie.

Cena za gładką skórę

Patrząc na filmik szybko można dostrzec, która z pań nie korzysta z wypełniania zmarszczek - jej mimika jest dużo żywsza i bardziej wyrazista. W nagraniu nie chodziło jednak o to, aby "zohydzić" medycynę estetyczną - panie chciały po prostu pokazać to, jaka jest "cena" takiego upiększania się.

