Radosne wieści u Daniela Martyniuka. Faustyna powiedziała "tak"

Faustyna w jednym z wywiadów podkreśliła jednak, że nie wyobraża sobie nie brać ślubu. "Jeśli zdecydujemy powiedzieć sobie »tak«, to nie zamierzam rezygnować z ceremonii. Jestem panną. Nie będę pozbawiać się podkreślenia ważności i uroku zaślubin. Sama impreza weselna nie jest dla nas priorytetem. O wiele ważniejsze jest świadome przyrzeczenie i życie, które jest po nim. Ale nawet jeśli... Ja pracuję, a do tego zawsze mogę liczyć na wsparcie moich rodziców - czy to duchowe, czy materialne, za co jestem im ogromnie wdzięczna - mówiła w "Twoim Imperium".