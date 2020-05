Rafał Trzaskowski nowym kandydatem KO na prezydenta Polski. Kim jest jego żona, Małgorzata Trzaskowska?

Małgorzata Trzaskowska – kim jest żona Rafała Trzaskowskiego?

Małgorzata Trzaskowska jest Ślązaczką, pochodzi z Rybnika, gdzie nadal mieszka jej rodzina. Ma brata i siostrę bliźniaczkę. W rozmowie z "Vogue" przyznała, że poznała swojego męża w wieku 19 lat i była to miłość od pierwszego wejrzenia. To właśnie za sprawą brata poznała swojego przyszłego męża. Do Warszawy przeniosła się dopiero po studiach, a skończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie. W tym czasie często podróżowała do stolicy, by odwiedzać ukochanego.