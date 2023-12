Ranking najlepszych kuchni świata. Polska na wysokim miejscu

Kuchni świata jest wiele. Która okazała się być najlepszą? Najnowszy ranking TasteAtlas, internetowego przewodnika kulinarnego, w którym ocenianie są dania, restauracje czy miasta i regiony pod względem gastronomicznym, z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu. To w nim, za pomocą średnich i wyliczeń pokazano, która kuchnia na świecie jest tą wyjątkową, a które nie każdemu przypadły do gustu.