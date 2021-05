Ranking pierwszych dam. Polacy wskazali swoją ulubienicę w tym roku

Zwyciężyła Jolanta Kwaśniewska i to w jakim stylu. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego zdobyła 51 proc. wszystkich głosów. To bardzo dużo w porównaniu do pierwszej damy z drugim miejscem, czyli Agaty Dudy. Żona Andrzeja Dudy uzyskała 16 proc. głosów. Na trzecim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z 14 procentami. Pozostałe dostały tylko symboliczną liczbę głosów. Co ciekawe 15 proc. respondentów nie potrafiło wskazać konkretnego nazwiska.