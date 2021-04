Rapująca 11-latka podbija sieć. Krytykuje decyzje premiera i ma dosyć edukacji zdalnej

Zachęcają ją Państwo do tego?

Jesteśmy ludźmi świadomymi politycznie i staramy się rozmawiać z córką na każdy temat, który ją intryguje, ale na pewno nie popychamy jej do świata polityki. Sami staramy się trzymać na uboczu i jedynie przyglądać się temu, co się dzieje.

Ani na PiS ani na żadną inną partię. Od kilku lat świadomie nie chodzimy na wybory i prawdopodobnie tak będzie przy kolejnej okazji. W piosence wybrzmiewa przede wszystkim krytyka decyzji podejmowanych przez osoby u władzy, a nie konkretnego ugrupowania. Jeśli Bosak czy Schetyna doprowadziliby do zamknięcia szkół, to również i o nich rapowałaby nasza córka.

Kłamiecie jak umiecie-Nati D. x Morawiecki x Szumowski na bicie Chada xRX - Szukajcie aż znajdziecie

Dzieci od ponad roku są pozbawione kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami. W ich wieku budowanie relacji to podstawa do tego, aby prawidłowo się rozwijać. Ponadto nauka online nigdy nie będzie tak efektywna jak w szkolnej ławce. Bardzo łatwo o chaos, gdy nie ma bezpośredniego kontaktu. Natasza całymi dnia siedzi samotnie wpatrzona w ekran komputera. Dla nas jako rodziców to bardzo przykry widok.