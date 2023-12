Ratownik odniósł się do sprawy Seweryna. "Święta, żelazna zasada"

Podkreślił, że istnieje "święta, żelazna zasada" w ratownictwie medycznym czy przy okazji pierwszej pomocy. - Mówi ona: bezwzględnie najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika. Jeśli jest jakikolwiek cień, najmniejsze podejrzenie, że może być inaczej, to jest tylko jedna prawidłowa decyzja - wycofanie się. To obowiązuje na całym świecie. Niezrobienie tego w sytuacji niebezpiecznej to błąd krytyczny - tłumaczył Tyczyński.