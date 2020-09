Rebel Wilson w oszałamiającej kreacji. Jej metamorfoza to efekt "roku zdrowia"

Rebel Wilson zdradza, jak wyglądają jej dieta i treningi

Na początku roku aktorka postawia przed sobą proste cele, które miały pozytywnie wpływać na jej zdrowie. "Treningi rozpoczęłam od spacerowania. Teraz pamiętam o odpowiednim nawodnieniu organizmu, nawet gdy siedzę na kanapie. Unikam cukru i śmieciowego jedzenia. Do końca roku chce ważyć 75 kg" – napisała aktorka na swoim Instagramie.

Rebel Wilson wyznała w rozmowie z magazynem "The Mirror", że jej metamorfoza wynika z chęci rozwoju kariery. "Czuję, że muszę się fizycznie zmienić, ponieważ ludziom bardzo trudno jest sobie wyobrazić mnie w poważnych rolach" - powiedziała.

Rebel Wilson w kreacji Gucci

Na najnowszym instagramowym zdjęciu Rebel Wilson wygląda oszałamiająco. W zielonej metalicznej sukience Gucci widać jej niesamowitą przemianę. Kreacja gwiazdy "Pitch Perfect" sięga do kolan. Ma okrągły dekolt, krótkie rękawy i T-shirt'owy krój. Jej cena niestety jest zawrotna - to ponad 1000 funtów (ok. 5000 zł).