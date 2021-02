Rekordowe ceny żywności w Polsce. Dla wielu rodzin to dramat

Ubiegły rok niemal każdego uderzył po kieszeni. Cała Polska zaczęła zaciskać pasa. Jednak jak oszczędzać na chlebie, makaronie, na mleku? Wszystko wskazuje na to, że część rodzin będzie musiała poszukać oszczędności także przy codziennych zakupach, bo ceny jedzenia jeszcze nigdy nie rosły tak szybko.

Za chleb zapłacimy, jak za zboże

W 2021 roku podrożało pieczywo i produkty zbożowe – makarony, kasza, ryż, mąka, płatki owsiane. Wpływ na to mają zarówno wyższe ceny surowców do produkcji mąki jak i ceny prądu. Wyższe niż przed rokiem, szczególnie w I połowie 2021 r., będą ceny produktów mleczarskich. Podatek cukrowy również okazał się dla konsumentów dotkliwy. Do wszystkich słodzonych napojów doliczane są opłaty w dwóch kategoriach – stałej i zmiennej.