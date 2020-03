Relacja Polki z Belgii. Pani Magda napisała list przed decyzją rządu

W Belgii do piątku obowiązywały raczej "zalecenia", a nie - dekrety czy nakazy. Władze ociągały się z wprowadzeniem surowych środków, bo obawiali się konsekwencji ekonomicznych. Pani Magda, która na co dzień mieszka w Belgii opisała, jak wyglądało tam życie jeszcze w zeszłym tygodniu.



Na skrzynkę #DziejeSie przyszedł list od pani Magdy, która mieszka w Belgii. Wiadomość napisała jeszcze przed informacją o zamknięciu granic i postanowień belgijskiego rządu. "Zachowanie społeczeństwa wygląda normalnie. Rano pojechałam na szybkie zakupy, by uniknąć dużego skupiska, ale ludzi i tak było dużo. Każdy spaceruje, również starsze osoby. Papier toaletowy na swoim miejscu, jedynie czego brak to mydeł do rąk i żeli antybakteryjnych. Siłownia o godz 9:30 - zapełniona, parking - pełen aut, spacery, wycieczki szkolne na rowerach. Nic się nie zmieniło" – czytamy w formularzu, który przesłała nam przez #DziejeSie.

W dalszej części przeczytamy, że martwią ją, że rząd ignoruje pandemię i nie wprowadza żadnych zakazów. "Brak higieny w sklepie. Pan za kasą przyjmuje pieniądze, wydaje, a za chwilę pyta kolejna osobę - co podać? Ktoś prosi o chleb i mówi, by go pokroić. Ten chleb zostaje wzięty tymi samymi rękami, które wcześniej wymieniały pieniądze. Bez żadnej dezynfekcji czy mycia. Dla mnie ten problem jest widoczny, ale dla nich to chyba normalne" – skarży się.