Matka pokazała plan lekcji. "Rodzice na zebraniu byli wściekli"

Uczniowie podstawówek oraz liceów pomału aklimatyzują się w szkołach. Jak co roku wracają jednak nie do końca przemyślane plany lekcji. Część młodzieży mierzy się z "okienkami" między zajęciami, które powstają z powodu umieszczenia religii w środku dnia.

- Rodzice na zebraniu byli wściekli, ale wygląda na to, że niewiele możemy z tym zrobić - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Aleksandra, której 15-letnia córka nie chodzi na szkolną katechezę, przez co ma między obowiązkowymi zajęciami lukę w planie.

Córka Aleksandry uczęszcza do jednej z krakowskich szkół. Od początku podstawówki do pierwszej klasy liceum religia była albo przed innymi zajęciami, albo po nich. Coś się jednak zmieniło.

Na stronie internetowej jednego z lubelskich liceów znajdziemy plan lekcji trzeciej klasy. We wtorki uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcję religii, mają przerwę od godziny 11:00 do 11:45. Sytuacja powtarza się we czwartki - wtedy szkolna katecheza znalazła się na przedostatniej godzinie lekcyjnej.