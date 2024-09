Została wykluczona przez rówieśników. "Wracałam do domu z płaczem"

Aleksandra* ma 17 lat, jest w trzeciej klasie liceum. Jest ofiarą wykluczenia społecznego ze strony rówieśników i codziennie mierzy się z jego skutkami. – Czy to w drodze do szkoły, w trakcie lekcji, czy wieczorem przed położeniem się spać mam silne ataki paniki, które objawiają się zazwyczaj dusznościami. Czasem trwają całą noc – mówi.

Wychowawczyni nastolatki zaproponowała jej skorzystanie z pomocy psychologa. Propozycja została ujęta w taki sposób, jakby to nękana nastolatka stanowiła problem. Do rozmowy nie został zaproszony nikt inny.

Agnieszka* pracowała jako psycholożka w szkołach państwowych i prywatnych przez dziesięć lat. Odeszła, ale kontakt z młodzieżą wspomina dobrze. To dorośli stanowili przeszkodę nie do pokonania.

Podkreśla, że wśród nauczycieli ważne jest zwiększanie świadomości na temat pomocy psychologicznej. Mówi też o superwizji dla psychologów szkolnych. - To skandaliczne, że nie ma takiej możliwości - a jeśli jest, to grupowa, która często zajmuje cały dzień pracy i dyrektorzy nie chcą na nią puszczać - kwituje.

Zwraca też uwagę na pensje. - Kilkukrotnie jechałam karetką do szpitala z uczniem z nasilonymi myślami samobójczymi, wyciągałam z toalety ucznia po samookaleczeniu. Była to praca w silnym stresie z ogromną odpowiedzialnością. Samo wynagrodzenie, bez udzielania korepetycji z innego przedmiotu, nie pozwalało mi przeżyć. Bywało, że po trudnym wydarzeniu, jak zawiezienie ucznia do szpitala, szłam do drugiej pracy, żeby przeżyć - opowiada.