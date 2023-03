Rihanna pozuje z brzuszkiem. Jej kreacja z Oscarów 2023 przejdzie do historii

Warstwowe stylizacje to w ostatnich miesiącach ulubiony trend Rihanny . Gwiazda po raz kolejny sięgnęła po projekt domu mody Alaïa, który specjalizuje się w skórzanych "zbrojach" i nowoczesnym designie. Chociaż kreacja znajdzie swoich zwolenników, jak i oponentów, to wprowadziła na galę nowy trend i zaskoczyła wszystkich.

I chociaż nie wróżymy skórze długiej kariery na wielkich galach, to była ciekawym przełamaniem obecnych tu prześwitów, połysku i okazałych form.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!