Rimming - co to takiego? Wyjaśniamy, jak pieścić partnera

Rimming (od angielskiego słowa rim, oznaczającego brzeg, krawędź) to rodzaj pieszczot , polegający na stymulacji odbytu partnera językiem czy ustami. I choć wiele kobiet i mężczyzn nigdy nie przyznałoby się, że "to" robi, w rzeczywistości rimming pojawia się jako stały element repertuaru w wielu sypialniach. Skąd więc takie kontrowersje?

Rimming to pieszczoty dla wszystkich

Wynikają pewnie z przekonania, że heteroseksualny seks to skupienie wyłącznie na genitaliach. Taki pogląd odbiera osobom go wyznającym mnóstwo przyjemności. Dlaczego? Bo odbyt to jedna z bardziej unerwionych stref erogennych. U mężczyzn prostata jest zdecydowanie bardziej wrażliwa, niż penis , a jednak jej stymulacja nadal jest ogromnym tematem tabu i wielu mężczyzn boi się, że czerpanie tego rodzaju przyjemności jest dowodem na brak męskości.

Rimming nie musi oznaczać seksu analnego

Jeśli masz jednak ochotę spróbować czegoś nowego, ale nie wiesz, jak się za to zabrać - tłumaczymy. W pozycji "69" najłatwiej przekonasz się, czy rimming to rzecz dla ciebie. Aby zminimalizować obawy związane z higieną, możesz zdecydować się na eksperymenty pod prysznicem. Wówczas klęknij za partnerem czy partnerką odwróconym tyłem i zacznij pieszczoty pośladków, a następnie przejdź do odbytu. Jeśli oboje macie ochotę na penetrację, ustalcie to zawczasu. Rimming nie musi oznaczać seksu analnego i tylko od kochanków zależy, co mają ochotę robić. Obustronna zgoda to podstawa udanego seksu!