Robert Biedroń pierwszy raz od lat spędzi święta w Polsce?! W tym roku wszystko będzie inaczej

- Zachowamy restrykcje, co najwyżej będzie być może moja siostra, więc święta we trójkę lub we dwójkę – zapowiada w rozmowie z Super Expressem poseł Krzysztof Śmiszek.

W ubiegłym roku wycieczka do Izraela

Gdzie Biedroń i Śmiszek spędzą tegoroczne Boże Narodzenie?

- Jeśli chodzi o tegoroczne święta, to jeszcze podejmujemy decyzję. Turystyka teraz nie za bardzo sprzyja. Chyba, że w ostatniej chwili coś kupimy niedaleko, pewnie Europa. Ale raczej chyba zostaniemy w Polsce, no chyba, że jak mówię, zmieni się to u nas w ostatniej minucie. Będzie świątecznie, domowo, ale niestety z dystansem od rodziny. Zachowamy te restrykcje i święta spędzę z Robertem i może z moją siostrą, czyli tylko we trójkę. To będą święta absolutnie w małym gronie, niestety – opowiadał w rozmowie z „Super Expressem” poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.