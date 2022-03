Robert Makłowicz ożenił się ponad 30 lat temu. Kim jest żona dzienikarza?

Robert Makłowicz jest znany ze swej roli krytyka kulinarnego, który zabierał widzów w smakowe podróże po całym świecie. W życiu prywatnym dziennikarz i publicysta od ponad 30 lat żyje w szczęśliwym związku małżeńskim. Co ciekawe, to właśnie żonie Makłowicza zawdzięczamy pojawienie się kulinarnej serii na ekranach naszych telewizorów. Co zatem wiadomo o kobiecie, która stoi za sukcesem Makłowicza?