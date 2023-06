Robert Stockinger wyznał prawdę o ojcu. "Cieszę się, że nigdy nie pracował w TVN-ie"

Robert Stockinger o życiu ze sławnym rodzicem

Dziennikarz wyznał też w rozmowie, że dorastanie u boku znanego rodzica nie było łatwe. "Znam kilka osób z dziennikarskiego środowiska, które, podobnie jak ja, mierzą się z porównaniami do swoich rodziców. To nic przyjemnego słyszeć cały czas: ‘twój ojciec to ma tyle klasy’, ‘twój ojciec jest taki przystojny’, ‘twój ojciec tyle osiągnął’. Wiem, że nigdy od tego nie ucieknę. Ale cieszę się z tego, że tata nie jest prezenterem, tylko aktorem i że nigdy nie pracował w TVN-ie" - mówił. - A szkoda! - zareagował jednoznacznie jego ojciec.