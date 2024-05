Robi efekt "wow". Sukienka w stylu Komarnickiej-Klynstry to prawdziwa petarda

Między skórą i czernią często stawia się znak równości. Dlatego sam kolor sukienki Emilii Komarnickiej-Klynstry wydaje się nieoczywisty. Kreacja pozbawiona ramiączek, ale wzbogacona asymetrycznym rozcięciem , zyskała lekkość, która w przypadku skórzanych ubrań nie jest łatwa do osiągnięcia.

Jeśli do tej pory skóra kojarzyła ci się z alternatywną sceną muzyczną - będziesz mile zaskoczona. Modne sukienki ze skóry są minimalistyczne, ale przy tym bardzo kobiece i piękne w swojej prostocie . Tylko spójrz na model, który z wieszaka ściągnęła Anne Hathaway .

Aktorka jest wielką fanką skórzanych sukienek. Nie boi się eksperymentować ani z fasonem, ani z kolorem skórzanej sukienki. Czerwony model to prawdziwe dzieło sztuki, w którym Hathaway wyglądała dostojnie i majestatycznie, tym samym odczarowując undergroundowe oblicze skóry .

Ciekawą stylizację ze skórzaną sukienką w roli głównej zaprezentowała Natasza Urbańska , która poszła w skórzany total look . Krótką sukienkę na ramiączkach zestawiła z kurtką oversize. Ale poszerzony fason ramion zrównoważyła skróconą konstrukcją, która podkreślała talię i nawiązywała do stylu lat 80.

Tę samą dekadę upodobała sobie Anna Dello Russo , która zaprezentowała sukienkę wspartą na ramionach poduszkami. Skórzany model z balonowymi rękawami to prawdziwy majstersztyk. W stylizacji włoskiej wyroczni mody warto zwrócić uwagę na detale - chociażby białe skarpety zestawione z derbami, które wspominają czasy Modsów.

Sukienki ze skóry potrafią wyglądać bardzo profesjonalnie. Przybierają wtedy najprostszą z możliwych form, która świetnie sprawdzi się także w biurowych okolicznościach . Gala Gonzalez, czyli hiszpańska it-girl, pojawiła się na Tygodniu Mody w Mediolanie ubrana w szarą, prostą i surowo ciętą sukienkę. Kreacja wyróżniała się bez udziału wielu dodatków, a to oznacza, że skóra sama w sobie jest bardzo charyzmatyczna.

